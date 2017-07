FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für die Norma Group nach einer Prognoseanhebung für 2017 von 56 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In allen Regionen und über alle Vertriebskanäle hinweg sei es für den Autozulieferer im zweiten Quartal besser gelaufen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Freitag. Er sehe sich in seiner positiven Sicht bestätigt./das/ck

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0093 2017-07-14/11:42