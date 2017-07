Unterföhring (ots) - - Unter anderem Urawa Red Diamonds - BVB am 15.7., Hoffenheim - Genua 1893 am 22.7., Hertha - Liverpool am 29.7., Schalke - Eibar am 30.7. , Stuttgart - Huddersfield am 1.8. und Werder - Valencia am 5.8. live



Zwar beginnt die Bundesliga-Saison 2017/18 erst am 18. August, die Vorbereitung der Vereine ist jedoch schon in vollem Gange. Sky Sport News HD verkürzt allen Fans die Wartezeit bis zum Saisonstart und überträgt in den kommenden Wochen zahlreiche Testspiele der Bundesligisten live und frei empfangbar.



Fußballfans können sich so bereits jetzt ein Bild von Neuzugängen, Spielsystemen sowie der aktuellen Form vieler Bundesligisten machen. Unter anderem überträgt Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender das Duell des BVB gegen die Urawa Red Diamonds in Japan am 15.7., die Partie zwischen Hertha BSC und Jürgen Klopps FC Liverpool am 29.7., Schalke gegen Eibar am 30.7. sowie das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Huddersfield Town, dem von David Wagner trainierten Premier-League-Aufsteiger, in dessen Dienst auch zahlreiche deutsche Spieler stehen.



Neben diesen und vielen weiteren Testspielen berichtet Sky Sport News HD täglich aus den Trainingslagern der Klubs und über die aktuellen Geschehnisse auf dem Transfermarkt.



Sky Sport News HD empfangen und live dabei sein



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen.



In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.



Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Die Sommer-Testspiele der Bundesligisten live auf Sky Sport News HD:



Samstag. 15.7.:



12.00 Uhr: Urawa Red Diamonds - Borussia Dortmund



Samstag, 22.7.:



16.55 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - CFC Genua 1893



Sonntag, 23.7.:



Der Schauinsland Reisen Cup der Traditionen (Spiellänge 1 x 45 Minuten)



12.55 Uhr: 1. Halbfinale, MSV Duisburg - Aston Villa



13.55 Uhr: 2. Halbfinale, Hertha BSC - FC Malaga



14.55 Uhr: Spiel um Platz 3



15.55 Uhr: Finale



Samstag, 29.7.:



15.55 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Malaga



17.55 Uhr: Hertha BSC - FC Liverpool



Sonntag, 30.7.:



17.25 Uhr: FC Schalke 04 - SD Eibar



Montag, 31.7.:



17.55 Uhr: Hamburger SV - Antalyaspor



Dienstag, 1.8.:



17.55 Uhr: VfB Stuttgart - Huddersfield Town



Samstag, 5.8.:



17.55 Uhr: SV Werder Bremen - FC Valencia



Sonntag, 6.8.:



16.55 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Borussia Dortmund



