In Kanada wurden nur 51 Lizenzen an Lieferanten von medizinischem Marihuana vergeben. Canopy Growth Corporation (WKN:A140QA) hält gleich vier davon. Canopy Growth ist mit einer Marktkapitalisierung von 950 US-Dollar auch die größte kanadische Marihuana-Aktie. Damit liegt sie deutlich vor Konkurrenten wir Aphira (WKN:A12HM0) und Auroa Cannabis (WKN:A12GS7).



Ist Canopy Growth eine Marihuana-Aktie, die Investoren jetzt kaufen sollten? Hier sind drei Dinge, die du wissen solltest, bevor du eine Entscheidung triffst.

1. Die Umsätze steigen, aber die Aktie nicht

Das Geschäft boomt für Canopy Growth. Das Unternehmen legte am 27. Juni seine Gesamtjahreszahlen für 2017 und die Zahlen für das vierte Quartal vor ....

