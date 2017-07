Neuste MedienmitteilungenPräsentation des UBS-Ergebnisses für das zweite Quartal 2017

Zürich 14. Jul 2017 11:00 Media Releases Global Media Releases Americas Media Releases APAC Media Releases EMEA Media Releases Switzerland

UBS lädt Sie zur Präsentation des Ergebnisses für das zweite Quartal 2017 ein. Diese erfolgt am Freitag, 28. Juli 2017, durch Sergio P. Ermotti, Group Chief Executive Officer, Kirt Gardner, Group Chief Financial Officer, Caroline Stewart, Global Head of Investor Relations, und Hubertus Kuelps, Group Head of Communications & Branding.



Die Präsentation und die Fragerunde für Analysten werden via Audio-Webcast mit synchronisierter Folienpräsentation (ohne Publikum vor Ort) übertragen. Die Präsentation und Analystenfragerunde können auch via Telefonkonferenz mitverfolgt werden (siehe Details weiter unten). Direkt im Anschluss an die Präsentation und die Fragerunde für Analysten folgt via separater Telefonkonferenz eine Fragerunde für Medienvertreter (Die Einwahldaten finden Sie unten aufgeführt). Bitte beachten Sie, dass die Fragerunde für Medien nicht via Webcast übertragen wird. Deshalb ist für die teilnehmenden Medienvertreter eine Einwahl in die Telefonkonferenz erforderlich.



Zeit

Präsentation des Ergebnisses, Fragerunde für Analysten und Fragerunde für Medien: 09.30-11.45 (CEST) / 08.30-10.45 (BST) / 03.30-05.45 (EDT)

Bitte beachten Sie, dass die Fragerunde für Medien direkt im Anschluss an die Fragerunde für Analysten stattfinden wird.



Audio-Webcast für Ergebnispräsentation und Analystenfragerunde





Die Live-Übertragung mit synchronisierter Folienpräsentation finden Sie unter (www.ubs.com/quartalsbericht: https://www.ubs.com/global/de/about_ubs/investor_relations/quarterly_reporting/2017.html).

Die Präsentation und Analystenfragerunde können auch per Telefon über die unten aufgeführten Einwahldaten mitverfolgt werden.

Der Audio-Webcast der Ergebnispräsentation bleibt auf der UBS-Website (www.ubs.com/investoren: https://www.ubs.com/global/de/about_ubs/investor_relations.html) verfügbar.

Telefonkonferenz für Medienfragerunde



CH/Europa:

+41 (0)58 310 50 07

USA:

+1 213 799 17 25

UK:

+44 (0)121 281 80 12

Andere:

+41 (0)58 310 50 07

Direkt im Anschluss an die Präsentation und die Analystenfragerunde beginnt eine separate Fragerunde für Medienvertreter. Bitte beachten Sie, dass die Fragerunde für Medien ausschliesslich via Telefonkonferenz zugänglich ist. Wenn Sie die Ergebnispräsentation via Webcast mitverfolgt haben, wählen Sie sich bitte vor Beginn der Fragerunde für Medien in die Telefonkonferenz ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie sich durch Drücken von «*» und «1» als Fragesteller einreihen oder mit «*» und «0» mit dem Telefonkonferenz-Operator verbinden lassen.



Dokumentation

Der Quartalsbericht für das zweite Quartal 2017, die Medienmitteilung und die Folienpräsentation sind ab Freitag, 28. Juli 2017, 06.45 (CEST) unter (www.ubs.com/quartalsbericht: https://www.ubs.com/global/de/about_ubs/investor_relations/quarterly_reporting/2017.html) abrufbar.

UBS AG and UBS Group AG

Media Relations

Tel. +41 44 234 85 00