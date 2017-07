Der wegen Geldwäsche und Korruption verurteilte Ex-Präsident Lula sucht die Öffentlichkeit - er hält das Urteil gegen sich für politisch motiviert. Auch der amtierende Präsident Temer steht juristisch unter Druck.

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich in einer teils emotionalen Rede vor Anhängern gegen ein Gerichtsurteil verteidigt. Das Gericht habe keine Beweise für seine Entscheidung; das Urteil sei politisch motiviert, kritisierte er am Donnerstag (Ortszeit) vor Unterstützern. "Von diesem Moment an rufe ich die Arbeiterpartei auf, mich zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl zu machen." Auch der aktuelle Präsident in Brasilien, Michel Temer, rechtfertigte sich erneut nach Anschuldigungen.

Das Urteil werde ihn nicht aus dem politischen Spiel bringen, versprach Lula mit Blick auf die Entscheidung eines Gerichts am Mittwoch, das ihn zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Geldwäsche und Korruption verurteilt hatte. "Die einzigen Menschen, die mein Ende erklären können, sind die Menschen Brasiliens", sagte Lula ...

Den vollständigen Artikel lesen ...