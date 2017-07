Oldenburg - "Nach mehr als drei Jahrzehnten fallender Zinsen, sowohl am kurzen wie auch am langen Ende des Zinsspektrums, deutet sich mittlerweile eine große weltweite Zinswende an", beurteilen Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak, Fondsmanager und Mitinhaber der Fondsgesellschaft LOYS AG, in ihrem Monatskommentar zur aktuellen Lage der globalen Finanzmärkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...