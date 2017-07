München (ots) -



- Sendetermin: Sonntag, 16. Juli 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II



GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie will mit dem englischen Supersportler McLaren 720S in Italien punkten.



Der neue McLaren 720S ist ohne Frage ein absoluter Supersportler: 341 km/h schnell und 720 PS stark. Da bleibt nur eine Frage offen: Kann er in Sachen Faszination mit Lamborghini und Ferrari mithalten? GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie findet es im Heimatland der reinrassigen Sportwagen heraus und bittet in Bella Italia zur Probefahrt. Kann der englische Super-Bolide waschechte Italiener überzeugen? Matthias Malmedie geht mit dem McLaren auf der Rennstrecke Autodromo Vallelunga ans absolute Limit und beschert den Einheimischen eine wirklich unvergessliche Probefahrt. Ob der englische Supersportler in Italien punkten kann?



In Deutschland werden rund 20.000 gebrauchte Autos verkauft - und zwar täglich! Grund genug für das GRIP-Team, sich bei den extremsten Autohändlern der Republik umzusehen. Wer verkauft Deutschlands krasseste Autos, wer kauft die teuersten Boliden? Vom Gelände-Lkw über US-Klassiker bis hin zu Rolls-Royce: GRIP ist bei Kauf und Verkauf mit dabei!



Wie bekommt man ein komplett dreckiges Auto wieder gründlich sauber? Sind günstige Reinigungsmittel genauso gut wie das Zeug vom Profi? GRIP findet es heraus und putzt zwei extrem dreckige Autos: einmal mit Profiequipment und einmal mit günstigen Reinigungsmitteln aus dem Internet. Glänzend sauber und porentief rein - ob das mit den Mittelchen tatsächlich klappt? Die Antwort gibt's bei GRIP!



"GRIP - Das Motormagazin" am 16. Juli 2017 um 18:00 Uhr bei RTL II



