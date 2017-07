Zürich (ots) - Die Migros Bank ist im ersten Semester 2017 weiter

gewachsen. Besonders erfreulich verlief das Anlagegeschäft: Der

Erfolg aus dem Kommissionsgeschäft stieg um 6,9%, die Zahl der

Vermögensverwaltungsmandate legte gar um 15,0% zu. Zudem wurde Mitte

Jahr die Fondspalette deutlich erweitert. Der Halbjahresgewinn konnte

im anspruchsvollen Zins- und Konkurrenzumfeld um 3,0% auf CHF 112

Mio. gesteigert werden.



Im ersten Halbjahr 2017 hat die Migros Bank ihr Anlagegeschäft

weiter ausgebaut. Eine deutliche Zunahme verzeichneten insbesondere

die Vermögensverwaltungsmandate: Ihre Zahl stieg um 15,0%. Eine

Erweiterung erfuhr per 30. Juni auch die Fondspalette. Neu offeriert

die Migros Bank für jede Anlagestrategie gleichzeitig einen klassisch

und einen nachhaltig investierenden Fonds; damit verfügt sie über

eines der breitesten und komplettesten Angebote für nachhaltige

Strategiefonds der Schweiz. Nicht zuletzt dank der Lancierung der

neuen Anlageinstrumente stieg das Fondsvolumen im ersten Halbjahr um

12,7% auf CHF 2,4 Mrd. Die Summe sämtlicher Fonds und Wertschriften,

welche Kundinnen und Kunden in Depots der Migros Bank hielten,

erhöhte sich um 6,0% auf CHF 11,6 Mrd.



Die Höhe der bilanziellen Kundengelder blieb mit CHF 33,5 Mrd.

stabil (+0,1%). Dabei kam es zu gewissen Verschiebungen - so legten

z.B. die Privat- und Premiumkonten um 3,2% zu, während sich der

Bestand an Kassenobligationen um 2,6% verringerte. Die

Hypothekarforderungen konnten in einem kompetitiven Wettbewerbsumfeld

um 2,2% auf CHF 35 Mrd. gesteigert werden, dies auch dank einer

erfolgreichen Zinsrabattaktion im zweiten Quartal.



Betriebliche Effizienz weiter verbessert



Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich leicht um

0,1% auf CHF 223 Mio. Der Erfolg aus dem Kommissionsgeschäft stieg

markant um 6,9% auf CHF 48 Mio., während der Erfolg aus dem

Handelsgeschäft um 14,0% auf CHF 15 Mio. zurückging. Insgesamt

resultierte eine Zunahme des Geschäftsertrags um 0,9% auf CHF 293

Mio. Der Geschäftsaufwand andererseits konnte dank striktem

Kostenmanagement bei CHF 137 Mio. praktisch konstant gehalten werden

(-0,1%), trotz erhöhter Geschäftsvolumen. Der Personalaufwand

verringerte sich dabei um 2,2%, während der Sachaufwand um 3,7%

zunahm. Die Cost/Income-Ratio verbesserte sich vom bereits erfreulich

tiefen Wert von 47,0% weiter auf 46,0%.



Erfreuliches Gewinnplus von 3,0%



Nach Abschreibungen, Rückstellungen und Verlusten resultierte ein

Geschäftserfolg von CHF 140 Mio. (+1,9%). Unter Berücksichtigung von

ausserordentlichem Erfolg und Steuern stellte sich der Gewinn auf CHF

112 Mio. Damit konnte trotz des anspruchsvollen Zins- und

Konkurrenzumfelds ein Plus von 3,0% erzielt werden.



Originaltext: MIGROS BANK

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003023

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003023.rss2



Kontakt:

Urs Aeberli, Public Relations Migros Bank

Tel. 044 839 88 01, E-Mail: medien@migrosbank.ch