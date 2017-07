Paris - Nach den Kursgewinnen der vergangenen beiden Handelstage hat den europäischen Börsen am Freitag ein weiterer Kurstreiber gefehlt. Der EuroStoxx 50 startete kaum verändert in den Tag und schwankte auch bis zur Mittagszeit in engem Rahmen um den Schlusskurs vom Vortag. Zuletzt lag er kaum verändert bei 3528,59 Punkten. Er behauptete sich so auf dem höchsten Niveau seit zwei Wochen. Im Vergleich zur Vorwoche hat der Leitindex der Eurozone ein Plus von etwa 1,8 Prozent eingefahren.

Anleger warteten gespannt auf eine später erwartete Flut von Wirtschaftsdaten und erste richtungsweisende Unternehmenszahlen aus den USA. Dort stehen am Nachmittag Inflationsdaten sowie Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auf der ...

