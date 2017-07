Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,1410/1,1440 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Am Morgen habe der EUR zunächst sein TH ausgebildet. Es sei gestern nicht weiter als 1,1456 USD gegangen. Von hier aus habe der EUR dann in dynamischen Impulsen an und unter die 1,1400 USD zurückgesetzt.

