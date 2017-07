Hamburg (ots) -



Die Deutsche Presse-Agentur kooperiert mit der dänischen Agentur dana press photo und bietet jetzt auch Videos zu den europäischen Königs- und Fürstenhäusern an. Mit Royal Video erhalten die dpa-Kunden ein neues planbares Angebot für ihre Bewegtbild-Plattformen. dana press photo ist spezialisiert auf die Berichterstattung über Royals.



"Wir freuen uns über die Kooperation mit dana press photo", sagt Thorsten Matthies, Leiter Marketing und Vertrieb Inland bei dpa. "Als Spezialist für die Berichterstattung zu den europäischen Königshäusern verfügt dana press photo über ein großes internationales Netzwerk an Agenturen, Fotografen und Korrespondenten. Mit Royal Video erweitern wir das Angebot um ein neuartiges Unterhaltungsformat".



"Es ist eine Bereicherung für beide Agenturen, das inhaltliche Know-how im Bereich Royals von dana press mit den produktionstechnischen Möglichkeiten und dem Vertriebsnetzwerk von dpa zu verbinden", sagt Ann-Catherine Gerber, Sales & Marketing Managerin bei dana press photo. "Gemeinsam haben wir ein neues und eigenständiges Videoprodukt geschaffen, das die Nachfrage nach Royals fundiert stillt. Ich freue mich sehr darauf, es im deutschen Markt vorzustellen und zu etablieren."



Die Beiträge befassen sich mit unterhaltsamen, kuriosen und historischen Themen rund um Europas beliebteste Monarchen. Royal Video schaut auf Ereignisse wie Jubiläen und Geburtstage und blickt hinter die Kulissen der Königs- und Fürstenhäuser.



Die Beiträge im Rahmen der Kooperation sind bezugsfertig produziert und haben eine Länge von 40 bis zu 90 Sekunden. Royal Video kann im Abonnement (365-Tage-Kalender-Charakter) oder als Einzelabruf bezogen werden. Hinweis: Rohmaterial oder Einzelbilder gibt es direkt bei dana press photo und stehen außerhalb der Kooperation.



Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie hier: http://dpaq.de/hRUB2



Über dpa:



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.



Über dana press:



Seit 1984 beliefert dana press Tag für Tag Medien in ganz Europa und weltweit mit News, Infos, Fotos und seit vielen Jahren auch mit Videomaterial. dana press hat sich als führende Fachagentur auf dem Gebiet Royals in Europa etabliert, stets in Kombination mit Stars & Style, und genießt das Vertrauen von bekannten Zeitschriften, Zeitungen, Onlineportalen und TV-Stationen. Es wird großer Wert auf selektive Auswahl und inhaltliche Qualität gelegt. Dank hochtechnisierter und effektiver Arbeitsweise passt sich dana press stets im hohen Tempo an die Anforderungen der Kunden an und zeichnet sich dadurch nicht nur durch Kompetenz aus, sondern durch die wichtige tägliche Zuverlässigkeit. dana press bezieht sein Bild- und Videomaterial von international führenden Partnern und eigenen Fotografen.



