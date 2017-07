NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktien von Metro Wholesale & Food nach der Aufspaltung des alten Metro-Konzerns mit "Buy" und einem Kursziel von 22,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Konglomeratsabschlag dürfte nun abgebaut werden, schrieb Analyst Kiranjot Grewal in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die mittelfristigen Ziele seien eher konservativ und die Russland-Sorgen übertrieben./ag/tih

ISIN DE000BFB0019

AXC0110 2017-07-14/12:36