Einen wenig veränderten Stand der Leitindizes an der Wall Street deuten die Aktienfutures am Freitag an. Allerdings fehlt den Anlegern bislang ein wichtiger Orientierungspunkt, denn bis zur Handelseröffnung werden noch drei große US-Banken ihre Quartalsberichte vorlegen: Wells Fargo, JP Morgan und Citigroup. Damit startet die heiße Phase der Berichtssaison, die in der kommenden Woche zahlreiche Schwergewichte auf der Agenda hat. Analysten äußern sich eher vorsichtig zu den bevorstehenden Zahlenwerken der Banken und rechnen überwiegend mit einem eher schwachen Quartal. Sollte es so kommen, könnte dies den Gesamtmarkt am Freitag belasten.

Daneben steht auch eine Serie von Konjunkturdaten an, vorbörslich sind es Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion, kurz nach Börsenstart folgen Lagerbestände und die Verbraucherstimmung aus Michigan.

Bei den Einzelwerten könnten Celadon Group gefragt sein. Die auf den Fernverkehr spezialisierte Spedition hat einen Restrukturierungsfachmann an Bord geholt, der die Finanzen auf Vordermann bringen soll. Paul Svindland wird CEO Paul Will am 24. Juli ersetzen. Will wird darüber hinaus auch als Chairman zurücktreten. Auch Patriot National erhält mit John Rearer einen neuen Chef. Steven Mariano, der Unternehmensgründer und Chairman des Anbieters von technischen Lösungen, tritt als CEO zurück.

