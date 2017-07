Düsseldorf - Seit der letzten EZB-Sitzung im Juni haben sich die Rahmenbedingungen für die Notenbank nicht markant geändert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auf der einen Seite würden die Vorlaufindikatoren einen anhaltenden hohen Optimismus bei den Unternehmen signalisieren, was sich im Mai auch in einem überraschend deutlichen Anstieg der Industrieproduktion in der Eurozone (+4% gg. Vj.) niedergeschlagen habe. Auf der anderen Seite habe sich die Teuerung nicht nachhaltig dem Inflationsziel der EZB angenähert. Vielmehr dürften die endgültigen Daten zur Preissteigerung im Juni einen Rückgang auf 1,3% gg. Vj. (Mai: 1,4% gg. Vj. ) ausweisen.

