Düsseldorf - So langsam wird auch am Staatsanleihenmarkt die Sommerpause eingeläutet, zumindest im Hinblick auf die Primärmarktaktivität, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Renditeumfeld sollte jedoch weiterhin volatil bleiben, da die sinkende Liquidität in den Sommermonaten nicht gerade zu einer Stabilisierung der Situation beitragen dürfte. Für die kommende Woche hätten die Staaten der Eurozone Kapitalmarktemissionen in Höhe von rund 13 Mrd. EUR angekündigt. Denen stünden keine Rückzahlungen gegenüber.

