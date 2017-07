Wien - Die britische Fluglinie Easyjet will künftig 4000 Mitarbeiter und 100 Flieger von der österreichischen Hauptstadt Wien aus steuern. Ausschlaggebend für das dritte Standbein seien die Unsicherheiten rund um den Brexit und die guten Erfahrungen mit der Wiener Flugsicherheitsstelle Austro Control, teilte Easyjet mit.

An den Standorten der Flugzeuge ändert sich nichts, wie viele Mitarbeiter künftig in Wien sitzen, liess Easyjet noch offen. Eine Lizenz für die neu zu gründende Gesellschaft Easyjet Europe ist beantragt und soll in Bälde ausgestellt werden. "Wir sind im Prozess die Lizenz zu bekommen, wann genau ist nicht abschätzbar", sagte Thomas Haagensen, Country Manager für die Region Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Flugrechte ...

