SANTA CLARA, Kalifornien, USA, 14. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und ein globaler Serviceanbieter im Bereich Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung auf dem Gebiet der Onkologie sowie von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat seine E-Commerce-Plattform um eine weitere umfangreiche Sammlung an Life-Science-Produkten erweitert.

CrownBio nimmt eine signifikante Anzahl von Zelllinien und Referenzstandards im Zusammenhang mit EGFR-, KRAS- und BRAF-Signalkaskaden des MAPK-Signalwegs auf, der eine wichtige Rolle bei der Krebsentstehung und -entwicklung spielt. Zu den weiteren Erweiterungen des CrownBio-Katalogs gehören zusätzliche monoklonale Antikörper für Immun-Checkpoint- und krebsspezifische Targets sowie Substanzen für die Aktivierung oder Blockierung von Signalwegen.

Diese Produkterweiterung verstärkt CrownBios derzeitiges Produktangebot für die präklinische Wirkstoffsuche und die Krebsforschung, das bereits Antikörper für In-vivo- und In-vitro-Studien, rekombinante Proteine und Zelllinien sowie Tumorproben für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Onkologie und Tumorgewebe-Microarrays umfasst.

"Die Erweiterung unserer Produkte bestätigt unser Bekenntnis und Engagement, ein ergänzendes Sortiment an Reagenzien anzubieten und gleichzeitig die verfügbare Produktpalette von CrownBio auszubauen. Außerdem haben wir unsere Kundendienstzeiten für einen schnelleren und bequemen Zugang zu unserem Produktsupport erweitert", sagte Debby Saunders, Executive Director des Bereichs Life Science Development bei CrownBio.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Geschäftsbereichs Life Science", erklärte Laurie Heilmann, SVP von Global Strategy, Marketing and Business Development. "Der Geschäftsbereich verzeichnet weiterhin ein signifikantes Wachstum und wir stehen zu unserem Bekenntnis, Produkte gemäß den Bedürfnissen unserer Kunden anzubieten sowie eine Methode, um diese schnell und einfach zugänglich zu machen."

CrownBios Online-Shop ist über die folgende Adresse zugänglich: https://www.crownbio.com/shop (https://www.crownbio.com/shop).

Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medienanfragen:



Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc. marketing@crownbio.com

