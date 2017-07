Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Freitagmittag weiter im positiven Terrain. Der Leitindex SMI legtg im frühen Handel vorerst etwas deutlicher zu, schwenkte dann jedoch in eine Seitwärtsbewegung mit moderaten Gewinnen ein. Unterstützung kommt insbesondere von festeren Pharmawerten. Angesichts der am Nachmittag anstehenden wichtigen US-Makrodaten verlaufe das Geschäft allerdings in ruhigen Bahnen, hiess es im Handel.

Fed-Chefin Janet Yellen hatte bereits am Mittwoch moderate geldpolitischen Signale gesendet und für ein Rekordhoch beim Dow Jones gesorgt. Die Erholung beim Ölpreis gab zudem Auftrieb. Der sich gegenüber Dollar und Euro abschwächende Franken stütze hierzulande zudem die Ergebniserwartungen. Am Nachmittag stehen aus den USA Kennzahlen wie etwa Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsatz oder Industrieproduktion auf der Agenda. Zudem könnten die US-Banken Citi, JPMorgan und Wells Fargo mit ihren Quartalszahlen für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,34% höher bei 9'032,90 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich aktuell ein Plus von rund 1,7%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt um 0,32% auf 1'434,33 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,31% auf 10'272,28 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Plus, elf im Minus ...

