MTS Maschinentechnik Schrode aus Hayingen ist auf Automatisierungslösungen im Tiefbau spezialisiert. Beleg dafür ist beispielsweise das ‚MTS-Navi': Die 3D-Baggersteuerung erlaubt dem Geräteführer, den Baggerlöffel via Satellit und Neigungssensoren entlang eines digitalen Geländemodells zu navigieren. Beim Abgleich der jeweiligen Soll- und Ist-Position des Baggerlöffels liefert das Gerät präzise Führungsvorgaben und spart so baubegleitende Vermessungsarbeiten sowie zeit- und kostenintensive Nachprofilierungen. Dazu ermitteln am Heck des Baggers befestigte Antennen die Position und Ausrichtung des Baggers via Satellit. Das Problem: Witterung, Atmosphäre, Luftschichten und andere Faktoren stören den Empfang der Satellitensignale und verursachen so Fehler bei der Positionsbestimmung. Um diese Abweichungen berechnen und kompensieren zu können, braucht es Korrekturdaten. In der Regel liefert diese eine Basisreferenzstation via Funk an die Receiverbox im Bagger, die wiederum die empfangenen Satelliten- und Funkdaten miteinander verrechnet. So lässt sich die im Tiefbau erforderliche Zentimeter-Genauigkeit erreichen. Nun gilt es, die ermittelten Positionswerte ...

