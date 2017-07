Am 30. Juni 2017 wurde Romaco offiziell von Truking übernommen. Im Zuge des Eigentümerwechsels erwirbt die chinesische Truking Group 75,1 Prozent der Anteile an der Romaco Group. Der entsprechende Kaufvertrag mit der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) war bereits im Frühjahr unterzeichnet worden.

Deutsche Beteiligungs AG verkauft die Romaco Group an die Truking Group

Die DBAG wird die verbleibenden 24,9 Prozent ihrer Anteile an Romaco innerhalb der nächsten drei Jahre an Truking abgeben.

Anlässlich der finalen Transaktion besuchte Yue Tang, Vorstandsvorsitzender von Truking, in Begleitung seiner Delegation die Produktionsstandorte von Romaco in Karlsruhe (Deutschland) und Bologna (Italien). In seinen Ansprachen an die Belegschaft unterstrich er seine Bewunderung für Romaco und erläuterte die ersten Schritte der Zusammenarbeit.

Truking investiert langfristig

Zur Stärkung des Romaco-Portfolios sind unter anderen weitere strategische Zukäufe geplant. Außerdem sollen die Romaco-Standorte sukzessive ausgebaut und vergrößert werden. Der Bau eines neuen Werks in Bologna befindet sich bereits in der ersten Planungsphase. In China wird ein neues Labor eingerichtet, um die Forschung und Entwicklung der Prozesstechnologie von Romaco weiter voranzutreiben. "Wir werden wachsen", davon ist Yue Tang überzeugt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...