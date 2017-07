FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Norma Group nach Erhöhung der Umsatzprognose von 56 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger hob seine Gewinnschätzungen für den Spezialisten für Verbindungstechnik bis 2019 etwas an. Der langfristige Elektrifizierungstrend in der Autobranche sei aber ein Risiko für diesen Geschäftsbereich, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1H8BV3

AXC0120 2017-07-14/13:03