Iserlohn/Krombach - Das ist ein starkes Statement aus der Region für die Region! Die Krombacher Brauerei und die Iserlohn Roosters bleiben auch in Zukunft starke Partner. Beide Seiten verständigten sich vorzeitig auf eine Verlängerung des gemeinsamen Vertrages bis ins Jahr 2027. Die Krombacher Brauerei bleibt exklusiver Bier-Partner des Teams vom Seilersee und setzt ihr werbliches Engagement bei den Sauerländern fort. Damit werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Eissporthalle am Seilersee auch zukünftig auf die Tore der Roosters mit einem frischen Krombacher anstoßen können. Beide Seiten unterzeichneten jetzt den gemeinsamen Vertrag bei einem Treffen in der Kabine des Clubs.



Wolfgang Brück, Geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters GmbH: "Wir freuen uns sehr, dass wir als kleinerer, aber wirtschaftlich gesunder Eishockey-Erstligist eine Spitzenmarke im Sportsponsoring wie Krombacher von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen konnten. Die jetzt vereinbarte langjährige Partnerschaft ist aus unserer Sicht nicht nur wirtschaftlich werthaltig, sondern gibt uns für die Zukunft ein großes Maß an Planungssicherheit, um unseren Sport in der Region weiter realisieren zu können. Er zeigt aber auch den Stellenwert, den sich die Marke Iserlohn Roosters auch als Kommunikationsplattform in der Region und weit darüber hinaus erarbeitet hat." Mit der Unterstützung der Iserlohn Roosters setzt die Krombacher Brauerei auch ein bedeutendes Zeichen für die gesamte eishockeybegeisterte Region.



"Es freut uns sehr, dass Krombacher und die Iserlohn Roosters weitere zehn Jahre verbunden bleiben", kommentiert Lennart Pfeiffer, Leiter Sponsoring der Vermarktungsagentur DMS, die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit. "Die Eishockey-Begeisterung in Iserlohn ist einmalig. Der Verein hat eine enorme Anziehungskraft und das über die Region hinaus. Die Roosters stehen für begeisterte Fans, große Emotionen und erstklassigen Eishockey-Sport - genau hier will Krombacher sein und sich als starker und verlässlicher Partner präsentieren."



