Berlin (ots) - Im Juli 2017 wurde folgende Personalveränderung in der Luftwaffe wirksam:



Brigadegeneral Andreas Franz SCHICK, Leiter Bereich Luft im Luftwaffentruppenkommando, Köln, wird stellvertretender Kommandeur European Air Transport Command, Eindhoven. Sein Nachfolger wird Oberst Stefan Karl SCHEIBL, zuletzt Referatsleiter Strategie und Einsatz II 3 im Bundesministerium der Verteidigung, Berlin.



OTS: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81895.rss2



Pressekontakt: Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe Telefon: 030/3687-3931 E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.org



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.luftwaffe.de