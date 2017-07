Frankfurt - Im Vorfeld der EZB-Sitzung gab es zwei Ereignisse mit geldpolitischer Ausstrahlungskraft auf der anderen Seite des Atlantiks, so die Analysten der Helaba.FED-Chefin Janet Yellen habe sich bei ihrer halbjährlichen Anhörung vor dem Kongress nach drei Zinsanhebungen innerhalb von sieben Monaten eher abwartend gezeigt, was gegen rasche weitere Zinsschritte spreche. Noch interessanter sei jedoch eine Entwicklung in Kanada. Dort habe die Zentralbank eine geldpolitische Wende vollzogen. Auslöser sei dabei weniger die Inflationsentwicklung, sondern vor allem die verbesserten Konjunkturaussichten gewesen. Anleger würden sich angesichts des robusten Wirtschaftswachstums hierzulande fragen, wann sich die EZB dieser Bewegung - hin zu einer weniger aggressiven Geldpolitik - anschließen werde.

