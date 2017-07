Stuttgart - Die bis zum 06.04.2023 laufende Anleihe (ISIN XS1591416679/ WKN A2E4U9) des Salz- und Düngemittelproduzenten K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) wurde in der Handelswoche rege von Anlegern an der Börse Stuttgart gehandelt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe verfüge über einen Kupon von 2,625 Prozent. Seitens des Emittenten bestehe ein Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,45% bis zum 06.01.2023. Danach sei die Anleihe zu 100 Prozent kündbar. (14.07.2017/alc/n/a)

