Stuttgart - Die Volkswagen Leasing GmbH, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, hat kürzlich zwei Anleihen mit einem Emissionsvolumen in Summe von 2,25 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Der bis Januar 2025 laufende Bond (ISIN nicht bekannt/ WKN A2FSFN) sei mit einem Kupon von 1,375 Prozent ausgestattet. Während die Mindeststückelung für dieses Papier bei 1.000 Euro nominal liege, sei die zweite, bis Juli 2021 laufende Anleihe, zu einer Stückelung von 100.000 Euro nominal handelbar. (14.07.2017/alc/n/a)

