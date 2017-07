Heizöl wird am Freitag ca. 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Die Inlandspreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen damit dem Weltmarkt. Hier gab es im Verlauf des Donnerstagshandels Preissteigerungen. Entgegen der Monatsreports von Internationaler Energieagentur und US-Energieministerium, die im Wochenverlauf Begehrlichkeiten in Bezug auf weiter fallende Ölpreise weckten konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...