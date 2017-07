Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.444,30 -0,05% +9,30% Euro-Stoxx-50 3.531,21 +0,10% +7,31% Stoxx-50 3.165,89 +0,06% +5,16% DAX 12.643,97 +0,02% +10,13% FTSE 7.400,45 -0,18% +3,61% CAC 5.244,96 +0,18% +7,87% Nikkei-225 20.118,86 +0,09% +5,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,34 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,45 46,08 +0,8% 0,37 -18,4% Brent/ICE 48,82 48,42 +0,8% 0,40 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,09 1.217,45 +0,2% +2,64 +6,0% Silber (Spot) 15,73 15,70 +0,2% +0,03 -1,2% Platin (Spot) 909,20 906,50 +0,3% +2,70 +0,6% Kupfer-Future 2,66 2,66 +0,2% +0,01 +5,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Einen wenig veränderten Stand der Leitindizes an der Wall Street deuten die Aktienfutures am Freitag an. Allerdings fehlt den Anlegern bislang ein wichtiger Orientierungspunkt, denn bis zur Handelseröffnung werden noch drei große US-Banken ihre Quartalsberichte vorlegen: Wells Fargo, JP Morgan und Citigroup. Damit startet die heiße Phase der Berichtssaison, die in der kommenden Woche zahlreiche Schwergewichte auf der Agenda hat. Analysten äußern sich eher vorsichtig zu den bevorstehenden Zahlenwerken der Banken und rechnen überwiegend mit einem eher schwachen Quartal. Sollte es so kommen, könnte dies den Gesamtmarkt am Freitag belasten. Daneben steht auch eine Serie von Konjunkturdaten an, vorbörslich sind es Verbraucherpreise, Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion, kurz nach Börsenstart folgen Lagerbestände und die Verbraucherstimmung aus Michigan.

Bei den Einzelwerten könnten Celadon Group gefragt sein. Die auf den Fernverkehr spezialisierte Spedition hat einen Restrukturierungsfachmann an Bord geholt, der die Finanzen auf Vordermann bringen soll. Paul Svindland wird CEO Paul Will am 24. Juli ersetzen. Will wird darüber hinaus auch als Chairman zurücktreten. Auch Patriot National erhält mit John Rearer einen neuen Chef. Steven Mariano, der Unternehmensgründer und Chairman des Anbieters von technischen Lösungen, tritt als CEO zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:40 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,8% zuvor: 76,6% 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 94,7 zuvor: 95,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen treten am Freitagmittag weitgehend auf der Stelle. Die Anleger warten auf neue Impulse in Form von ersten Quartalszahlen der großen US-Banken sowie neuen US-Daten am Nachmittag. Unter den Gewinnern ragen Morphosys mit einem Plus von 7,8 Prozent heraus. Grund ist eine FDA-Zulassung für die Johnson & Johnson-Tochter Janssen für ein Medikament gegen Schuppenflechte namens Tremfya. Dadurch erhält auch Morphosys als früherer Partner von Janssen eine Meilensteinzahlung. Norma profitieren von Anschlusskäufen und ziehen 2,4 Prozent an. Das Unternehmen hat am Vortag die Prognosen angehoben. Darauf haben zahlreiche Analysten ihre Schätzungen erhöht. Die Aktie des Baukonzerns Skanska verliert kräftig an der Börse in Stockholm und rutscht um fast 5,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat Abschreibungen in Höhe von 780 Millionen Kronen angekündigt, die im zweiten Geschäftsquartal in den USA und in Großbritannien angefallen seien. Weiter nach unten geht es mit Abschlägen von 1,4 Prozent für Astrazeneca. Die Spekulationen über den Abgang von CEO Pascal Soriot haben den Pharmakonzern durcheinandergewirbelt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.45 Uhr Do, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1413 +0,03% 1,1410 1,1390 +8,5% EUR/JPY 129,21 -0,14% 129,39 129,12 +5,1% EUR/CHF 1,1064 +0,33% 1,1027 1,1025 +3,3% EUR/GBP 0,8800 -0,02% 0,8802 1,1355 +3,2% USD/JPY 113,22 -0,15% 113,39 113,39 -3,2% GBP/USD 1,2969 +0,04% 1,2963 1,2930 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zum Wochenschluss hat sich an den asiatischen Aktienbörsen ein positiver Trend durchgesetzt. Händler sprachen von einem gewissen Optimismus vor der in der kommenden Woche langsam Fahrt aufnehmenden US-Berichtssaison. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent - gestützt von Werten aus dem Energie- bzw- Bankensektor. Der australischen Leitindex hatte in vier der vergangenen fünf Sitzungen Aufschläge verbucht - auf Wochensicht stand ein Plus von 1,1 zu Buche. Der Nikkei-225 in Tokio gewann 0,1 Prozent auf 20.119 Punkte und bewegte sich in einer äußerst engen Spanne. Auf Wochensicht legte der Index 1 Prozent zu und verbuchte die beste Entwicklung seit sechs Wochen. Gestützt wurde der japanische Aktienmarkt am Freitag vom sich erholenden Dollar, der nach den jüngst eher taubenhaften Kommentaren von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen unter Druck geraten war. In Hongkong legten Ping An um 1,2 Prozent auf ein Zweijahreshoch zu, obwohl weiterhin viele Leerverkäufer in der Versicherungsaktie aktiv waren. Bank of America-Merrill Lynch hatte das Kursziel um 26 Prozent angehoben. Nach einem positiv aufgenommenen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr gewannen Sany 3,2 Prozent. Die Titel des Immobilienentwicklers China Vanke wurden vom Handel ausgesetzt, lagen zu diesem Zeitpunkt jedoch 2,4 Prozent im Plus. Das Unternehmen wollte Details zum 11,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmegebot für Global Logistic Properties liefern. Ein chinesisches Konsortium, an dem China Vanke 21,4 Prozent hält, bietet für den Lagerverwalter in Singapur. Dessen Aktien legten dort um 22,2 Prozent zu.

CREDIT

Auch wenn es am Freitagmittag ruhig ist am europäischen Kreditmarkt: Nach Einschätzung der Commerzbank dürften sich Spreads im Investmentgrade-Bereich weiter zurückbilden. Für Investmentgrade-Anleihen blieben die technischen Faktoren unterstützend, da es in den kommenden Wochen kaum neue Emissionen geben dürfte. Auch die CDS-Indizes steuerten wieder auf Niveaus von vor dem Zentralbanker-Treffen in Sintra zu. Auf dem Treffen hatte EZB-Präsident Draghi mit einer falkenhaften Inflationsrede die Anleihemärkte durcheinandergewirbelt und die Renditen in die Höhe getrieben. Allerdings sieht die Commerzbank auch Warnsignale. Hochzins-Anleihen hätten eine weitere Woche mit erheblichen Abflüssen verbucht. In den vergangenen vier Wochen seien insgesamt 2,4 Milliarden Euro bzw 1,8 Prozent der Netto-Assets abgeflossen. Sollte sich der Trend fortsetzen, könnte dies schon bald die Primärmärkte und Spreads belasten - besonders sofern die Abflüsse andauern und Hochzins-Emittenten weiter vorpreschen sollten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

S&P bestätigt Rating für Deutsche Bank

Die Bonität der Deutschen Bank bleibt nach Einschätzung der Ratingagentur S&P unverändert bei 'A-'. Der Ausblick sei weiterhin negativ, teilte die Agentur mit. Das Rating könne bestätigt werden, weil die Kapitalerhöhung im April und die strategische Umorientierung der Bank die Grundlage für ein stabileres und profitables Geschäftsmodell lieferten. Der Ausblick sei zwar noch negativ, weil der Umbau des Geldhauses nicht einfach werde. Der aktuelle Strategieplan sei aber besser zu erreichen als seine Vorgänger.

Verkehrsministerium bestätigt Untersuchungen bei Daimler-Dieseln

Das Kraftfahrtbundesamt nimmt im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums Dieselautos von Daimler genauer unter die Lupe. Die Prüfer vermuten bei einigen Modellen der Stuttgarter, dass die Abgasreinigung illegal manipuliert sein könnte. "Das Kraftfahrtbundesamt nimmt Fahrzeuge des Herstellers Daimler in die Prüfung", sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin.

Baden-Württembergs Verkehrsminister mahnt Daimler zu Aufklärung

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat wegen der Abgasmanipulationsvorwürfe gegen Daimler Kritik an dem Unternehmen und an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geübt. "Es muss eine vorbehaltlose Aufklärung geben", forderte Hermann im Deutschlandfunk. Die ans Licht gekommenen Vorwürfe nannte er "sehr irritierend" - denn ihm gegenüber hätte das Unternehmen zuvor beteuert, nicht manipuliert zu haben.

Fraport und Fluglotsen beenden jahrelangen Rechtsstreit

