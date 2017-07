Lauda-Königshofen - MorphoSys-Aktie: Kaufwelle bis 88,50 Euro vorstellbar - Chartanalyse Ein Lizenzpartner des Biotechnologieunternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat in der Nacht zum Freitag die erhoffte Zulassung für einen Wirkstoff zur Bekämpfung von Schuppenflechte gemeldet und damit Anleger in helle Aufregung versetzt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...