Die SANHA GmbH & Co. KG wehrt sich gegen Vorwürfe bzgl. eines "nicht tragfähigen Konzepts zur geplanten Prolongation der SANHA-Unternehmensanleihe" und hat ein offizielles Statement veröffentlicht.

Das Beratungsunternehmen One Square Advisory (OSA) hat am 13. Juli 2017 in einer Pressemeldung mitgeteilt, dass das von SANHA vorgelegte Verlängerungskonzept "nicht tragfähig" sei und "erhebliche Nachbesserungen" erfordere. Dagegen habe SANHA nach eigenen Angaben seit der Ankündigung in zahlreichen Gesprächen mit institutionellen und privaten Investoren sehr viel positive Rückmeldung zu dem vorgelegten Prolongationskonzept erhalten. Mehrere größere Investoren aus dem In- und Ausland hätten bereits ihre Zustimmung zum Konzept signalisiert, berichtet die Emittentin.

Stellungnahme von SANHA

Zu den wesentlichen Kritikpunkten der Pressemitteilung von OSA möchte die SANHA-Geschäftsführung wie folgt Stellung nehmen:

OSA: "Die Analyse hat bestätigt, dass selbst bei einer unterstellten Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA) um 25% von EUR 8,4 Mio. in 2016 auf EUR 10 Mio. die Cashflow Situation überaus angespannt bleibt. Folgt man dem vorgeschlagenen Konzept muss SANHA zukünftig jährliche Finanzierungskosten von ca. EUR 3,5 Mio. Zinsen zzgl. EUR 3,75 Mio. Anleihetilgungen sowie weitere Kredittilgungen - allein EUR 1,35 - 2,2 Mio. in 2015/16 - aus dem operativen Cash Flow bedienen."

SANHA: "Die jährlichen Zinsaufwendungen ab dem Zeitpunkt der Verlängerung belaufen sich auf ca. 3 Mio. Euro, die jährliche Tilgung ab 2019 beträgt 3,7 Mio. Euro. Die künftige Tilgung von Bankkrediten kann nicht linear aus der Vergangenheit projiziert werden. Im IBR sind die Tilgungen gemäß der einzelnen Darlehensverträge berücksichtigt worden. OSA geht mit einer ...

