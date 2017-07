Wien - Bill McNabb verlässt Ende 2017 seinen Posten als Chef von Vanguard, so die Experten von "FONDS professionell".Sein Nachfolger werde Tim Buckley, derzeit Chief Investment Officer beim weltgrößten Anbieter von Publikumsfonds mit Sitz in Pennsylvania. Dies berichte die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT). Mit der internen Neubesetzung folge Vanguard seiner üblichen Nachfolge-Strategie.

