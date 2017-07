Wien - Wie aus Zahlen des Branchenverbands BVI hervorgeht, die FONDS professionell ONLINE ausgewertet hat, hat der Privatfonds: Kontrolliert (ISIN DE000A0RPAM5/ WKN A0RPAM) in den ersten fünf Monaten dieses Jahres zwei Milliarden Euro bei Anlegern eingesammelt - mehr als jeder andere Fonds in Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".

