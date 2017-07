Herr K.'s Kollege Schmitt-Scheckenbach gilt nicht als der aufregendste Zeitgenosse. Wer kann schon ahnen, dass die angebliche Gartenverletzung eigentlich aus dem Straßenkampf stammt? Ein Freizeit-Demonstrant im Porträt.

Am Montag nach dem G20-Gipfel sitzt Schmitt-Scheckenbach aus dem Controlling in der Firmencafeteria, als wenn nichts gewesen wäre. Sein Auge scheint unter der schwarzen Binde geschwollen, er sieht aus wie eine Mischung aus Jack Sparrow und dem Melittamann. "Bei Gartenarbeiten vom Baum gerutscht", murmelt er über seinen Caramel Latte Macchiato. Alle glauben ihm, denn es ist spannender, einem Eimer Dispersionsfarbe beim Trocknen zuzuschauen, als mit Schmitt-Scheckenbach zu reden.

Er selbst wird niemandem erzählen, wie er am Wochenende die westliche Wertegemeinschaft verteidigt hat. Würde eh niemand verstehen, dass sein Hamburg-Ausflug für ihn eine ähnliche Funktion hatte wie für den schwarzen Block, Greenpeace oder das "Aktionsbündnis Kommunistischer Mütter Ostwestfalen": als Eventritual. Als Abenteuertourismus, wenngleich Schmitt-Scheckenbach immer Wert auf Gewaltfreiheit gelegt hat.

Er ist jetzt Mitte 50 und damit in einem Alter, in dem sich auch andere Männer für seltsame Hobbys entscheiden: Sie fangen an, Golf zu spielen oder ...

