Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Gelassenheit verwundert Brüssel

Britische Minister geben sich angesichts der anstehenden Brexit-Verhandlungen überraschend gelassen. In Brüssel sorgt diese Ruhe für Verwirrung, während britische Unternehmen immer ungeduldiger auf klare Ziele für die Handels- und Wirtschaftsbeziehung mit der Europäischen Union warten. Davis nimmt offenbar die Worte seiner Verhandlungspartner überhaupt nicht ernst: Diese sagen, dass ein Handels- und Zollabkommen bis März 2019 unmöglich zu verhandeln sei. Lediglich auf ein paar grundsätzliche Prinzipien könne man sich bis dahin einigen.

Norwegen meldet erstes Handelsbilanzdefizit seit fast 20 Jahren

Norwegen hat erstmals seit fast 20 Jahren ein Defizit in der Handelsbilanz verzeichnet. Wie die Statistikbehörde berichtete, übertrafen im Juni die Importe die Exporte um 750 Millionen Kronen (79 Millionen Euro). Die Einfuhren stiegen gegenüber dem Vorjahr um 24,6 Prozent auf 67 Milliarden Kronen. Die Statistiker erklärten den starken Zuwachs der Importe mit Ausgaben für Ölplattformen und Flugzeuge. Die Ausfuhren legten um 9,9 Prozent auf 66,3 Milliarden Kronen zu.

Baden-Württembergs Verkehrsminister mahnt Daimler zu Aufklärung

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat wegen der Abgasmanipulationsvorwürfe gegen Daimler Kritik an dem Unternehmen und an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geübt. "Es muss eine vorbehaltlose Aufklärung geben", forderte Hermann im Deutschlandfunk.

Trump und Macron bei Militärparade zu französischem Nationalfeiertag in Paris

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump haben in Paris die Militärparade zum französischen Nationalfeiertag abgenommen. Die Präsidenten wohnten der Parade auf den Champs-Elysées am Freitag von einer Tribune am Concorde-Platz aus bei. Trump ist in diesem Jahr Ehrengast, weil auch an den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor hundert Jahren erinnert wird.

US-Handelsministerium nimmt sich spanische Oliven vor

Nach Holz aus Kanada und Zucker aus Mexiko nimmt die US-Regierung jetzt spanische Oliven ins Visier. Das Handelsministerium in Washington teilte mit, es habe eine Untersuchung gestartet, ob Olivenimporte aus Spanien "unfair subventioniert" sind. Das Ministerium gehe damit einer Klage von zwei US-Olivenproduzenten nach. Sie behaupten, dass spanische Oliven in den USA unter Marktwert verkauft werden.

Zwei israelische Polizisten erliegen nach Angriff in Jerusalem Verletzungen

Nach dem Angriff auf israelische Polizisten in Jerusalem sind zwei Beamte ihren Verletzungen erlegen. Die Polizisten seien im Krankenhaus gestorben, sagte Polizeisprecher Micky Rosenfeld am Freitag. Zuvor hatten drei Angreifer in der Altstadt das Feuer auf die Beamten eröffnet und drei Polizisten verletzt.

Australien kündigt Gesetz zur Entschlüsselung von Textnachrichten an

Australien hat ein Gesetz angekündigt, wonach Messengerdienste wie Facebook-Messenger und WhatsApp künftig Nachrichten auf Anfrage von Sicherheitsbehörden entschlüsseln müssen. Regierungschef Malcolm Turnbull sagte am Freitag, immer mehr Terroristen und Drogenhändler würden verschlüsselte Nachrichten nutzen. "Wir müssen gewährleisten, dass das Internet nicht zu einem dunklen Ort für Kriminelle wird, die sich verstecken wollen", betonte Turnbull.

Eurozone/Handelsbilanz Mai Überschuss 21,4 Mrd EUR (Vj Überschuss 23,4 Mrd EUR)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.