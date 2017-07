Nach den Polizeieinsätzen während des G20-Gipfels wird in mehr als 30 Fällen gegen Beamte ermittelt. In den meisten Ermittlungsverfahren geht es um den Vorwurf der Körperverletzung.

Nach dem Polizeieinsatz beim G20-Gipfel in Hamburg laufen nach offiziellen Angaben 35 Ermittlungsverfahren gegen Beamte. In 27 Fällen gehe es um Körperverletzung im Amt, sagte ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde am Freitag. ...

