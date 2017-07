Substanzwert mit stabilen Erträgen

Tätigkeit: Die Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG (EWJR AG) erbringt den Service Public für elektrische Energie in der Stadt Rapperswil- Jona. Die Energiebeschaffung ist durch die Beteiligung an der SN Energie AG langfristig gesichert. Seit Jahren positioniert sich die EWJR AG als lokale Dienstleistungsunternehmung rund um das Produkt Strom. Sie fördert effiziente Energieanwendungen und bietet ihren Kunden innovative Lösungen im Bereich Haustechnik an.

Geschäftsjahr 2016: Die EWJR AG hat im Geschäftsjahr 2016 mehr Gewinn erzielt. Der Betriebsertrag sank um 0.8% auf CHF 36.1 Mio. Der Ertrag für die Energie und Netznutzung ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Rückgang begründet sich hauptsächlich mit tieferen Energiepreisen an den Strombörsen. Dagegen stieg der Umsatz bei den Installationen und Eigenleistungen, dank dem Konjunkturaufschwung im Baugewerbe um 10.1% auf CHF 5.2 Mio. Die im Kerngeschäft getätigten Netto-Investitionen von rund CHF 800'000 sowie die Kapitalerhöhung bei der Kraftwerk Doppelpower AG (EWJR Beteiligung 10%) konnten vollumfänglich abgeschrieben werden. Das Investitionsvolumen bei ...

