Seit knapp vier Wochen konsolidiert das Wertpapier des US-Technologiekonzerns Apple seinen vorherigen Kurssturz unterhalb der 50-Tage Durchschnittslinie aus und wagte sich im gestrigen Handel wieder darüber - Möglicherweise startet jetzt eine deutliche Erholungsbewegung!

Seit dem Verlaufstief bei 91,50 US-Dollar aus Mai 2016 befindet sich die Aktie von Apple wieder auf einem mittelfristigen Erholungskurs und konnte im Mai dieses Jahres bereits auf ein Verlaufshoch von 156,65 US-Dollar zulegen. In diesem Bereich fehlte es anschließend aber an Anschlusskäufen, was Anfang Juni dieses Jahres zu einem unerwartet heftigen Kurssturz ausgelöst durch eine mögliche Überbewertung von Technologietiteln geführt hat. Doch im Bereich von 142,50 US-Dollar konnte ein tragfähiger Boden gefunden werden, der EMA 50 bleib jedoch als Hürde zunächst bestehen. Im gestrigen Handel traute sich die Aktie wieder darüber, steckt aber noch immer in der bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...