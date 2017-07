Zürich - Nach dem Boutique-Hotel Masseria Alchimia und dem edlen Stadthaus Palazzina Alchimia in Fasano hat die Schweizerin Caroline Groszer in Apulien ein weiteres Feriendomizil eröffnet: die Torretta Alchimia in Ostuni. Die drei Häuser vereint sie unter dem neu geschaffenen Dach der Alchimia Collection.

Die schweizerisch-deutsche Unternehmerin Caroline Groszer verfügt in Apulien über ein kleines, feines Portfolio von Feriendomizilen. In Ostuni, der berühmten «weissen Stadt», hat sie soeben ein weiteres Haus erworben und mit ihrem unverkennbaren Stil umgebaut und eingerichtet: die Torretta Alchimia. Nach dem idyllisch gelegenen Land-Boutique-Hotel Masseria Alchimia und dem eleganten Stadthaus Palazzina Alchimia in der Altstadt von Fasano ist die Torretta ihr drittes Ferienobjekt in der aufstrebenden Tourismusregion am Absatz des italienischen Stiefels. Die drei Häuser bilden nun zusammen die «Alchimia Collection».

Überwältigende Aussichten

Die Torretta, ein schmales, weiss getünchtes Haus mit steiler Treppe und exquisiter Innenausstattung, liegt auf dem höchsten Punkt von Ostuni, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...