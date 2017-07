Krefeld (ots) - Afterbuy verfügt ab sofort über einen eigenen Marktplatz, den Plugin-Store. Dieser dient Kunden, Agenturen und Drittanbietern zum Austausch von Erweiterungen, Vorlagen und Plugins rund um den effizienten Online-Handel. Der Store ist Bestandteil des neuen Afterbuy EcoSystem: ein Portal zur sinnvollen Ergänzung der modularen All-In-One-Lösung Afterbuy, die Online-Händlern unter anderem zur Prozessautomatisierung von Verkäufen dient.



Afterbuy ist eine Cloud-Lösung der ViA-Online GmbH und ermöglicht die automatisierte Produktlistung, Warenbestandsführung und vollständige Abwicklung der Verkäufe mit Zahlungsabgleich, Rechnungsdruck, Buchhaltungs- und Versandschnittstellen sowie Kundenkommunikation und Cross-Selling. Die Lösung ist an alle marktführenden Online-Marktplätze wie eBay, Amazon, real,- und Facebook angebunden. Sie bietet zudem Schnittstellen zu mobilen Apps und zum eigenen Onlineshop. Afterbuy ermöglicht somit einen effizienten nationalen und internationalen Multi-Channel-Handel.



Als logische Erweiterung wurde die Software aktuell um ein EcoSystem ergänzt. Dieses besteht aus den Bereichen "Plugin-Store", "Partnerprogramm" und "Community-Forum". Der Plugin-Store fungiert ab sofort als zentrale Stelle zur Bereitstellung und zum Erwerb von Zusatzlösungen wie Designs, Templates oder Weiterentwicklungen rund um Afterbuy und den Online-Handel - direkt und einfach vom Afterbuy-Partner zum -Händler. Zertifizierungen sorgen dabei für die Qualitätssicherung.



"Agenturen, die unseren Marktplatz nutzen, können eigene Plugins oder Lösungen hierüber anbieten und unsere Händler profitieren davon, dass sie Erweiterungen rund um Afterbuy künftig zentralisiert finden können. Zudem bieten wir ab sofort - bis Ende des Jahres - kostenfreie Zertifizierungsschulungen für Agenturen an. Der Launch des Afterbuy-EcoSystem ist ein wichtiger Meilenstein im Zuge unserer konsequenten Wachstumsstrategie", erklärt Daliah Salzmann aus der Geschäftsleitung der ViA-Online GmbH.



Das EcoSystem ist abrufbar unter www.afterbuy-ecosystem.de. Direkt zum Plugin-Store geht es unter https://plugin-store.afterbuy.de/.



