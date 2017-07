Berlin (ots) - Zum Jahrestag des Putschversuches in der Türkei sagt BDI-Präsident Dieter Kempf:



"Die Lage in der Türkei bleibt besorgniserregend. Die andauernde Schwächung demokratischer Strukturen bremst das wirtschaftliche Engagement vor Ort. Damit riskiert die Türkei ihre wirtschaftliche Entwicklung: Nach einem deutlichen Einbruch im vergangenen Jahr halten die Unternehmen auch in diesem Jahr Abstand von neuen Investitionen. Das kann nicht im Interesse der türkischen Regierung sein.



Die Türkei wird ohne ihre Wirtschaftspartner aus der EU nicht auf einen wirtschaftlichen Erfolgskurs zurückkehren. Die politisch Verantwortlichen müssen die Grundsätze einer offenen demokratischen Gesellschaft ins Zentrum ihres Handelns stellen. Unternehmen brauchen Verlässlichkeit und Berechenbarkeit."



OTS: BDI Bundesverband der Dt. Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: presse@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu