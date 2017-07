Mainz (ots) -



Seit wenigen Tagen entsteht in München und Umgebung der ZDF-Thriller "Du bist nicht allein" mit Sophie von Kessel, Marcus Mittermeier, Michael Wittenborn, Matthias Koeberlin, Anna Schäfer, Fritz Karl und anderen. Inszeniert wird der Fernsehfilm von Johannes Fabrick, der auch das Drehbuch schrieb.



Als die attraktive Lehrerin Eva Kormann (Sophie von Kessel) am Tag ihrer Scheidung von Roman (Fritz Karl) nach Hause kommt, findet sie einen Strauß Rosen mit einer anonymen Botschaft: "Du bist nicht allein." Wer steckt hinter der unheimlichen Nachricht? Nicht nur ihr Nachbar (Heinz-Josef Braun) wirft ihr verstohlene Blicke zu. Es gibt auch Schüler und den Kollegen Czernig (Matthias Koeberlin), die sich gern zu mehrdeutigen Kommentaren verleiten lassen. Eva ignoriert das souverän. Nur zu Klaus Widermann (Michael Wittenborn) pflegt sie im Lehrerzimmer persönlichen Kontakt. Als ihre beste Freundin (Anna Schäfer) verreist, fühlt Eva sich erdrückend einsam. In dieser Lage begegnet sie zufällig ihrer ehemals großen Liebe Tom (Marcus Mittermeier), der ihr wieder Avancen macht. Doch Eva ist nicht bereit für neue Pläne, und Toms Drängen verunsichert sie zusätzlich. Als Eva auf ihrer Terrasse ein Kuvert mit Fotos entdeckt, die sie im Schlafzimmer in Unterwäsche zeigen, bestätigt sich die schlimmste Ahnung: Ein Stalker beobachtet sie aus ihrem eigenen Garten.



"Du bist nicht allein" ist eine ZDF-Auftragsproduktion der die film gmbh (Produzenten: Uli Aselmann, Sophia Aldenhoven). Die Redaktion im ZDF hat Günther van Endert. Die Dreharbeiten dauern bis voraussichtlich 10. August 2017; ein Sendetermin steht noch nicht fest.



