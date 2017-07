Nordzucker, der zweitgrößte Zuckerhersteller Europas, erwartet im kommenden Geschäftsjahr deutlich kleinere Gewinne. Grund dafür sei das Auslaufen der EU-Zuckermarktordnung. Preisschwankungen und Wettbewerb nähmen zu.

Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker erwartet vom Geschäftsjahr 2018/2019 an deutlich kleinere Gewinne. Die EU-Zuckermarktordnung läuft Ende September aus, das dürfte die Preise in Europa sinken lassen. Nordzucker erklärte am Freitag in Braunschweig, ab Oktober nähmen Wettbewerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...