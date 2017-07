New York - Die US-Grossbank JPMorgan Chase hat ein schwächelndes Kapitalmarktgeschäft im zweiten Quartal dank ihrer breiten Aufstellung gut aufgefangen. Die Lücke wurde durch Einnahmen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft sowie aus der Beratung etwa bei Börsengängen und Übernahmen gestopft. Auch die Vermögensverwaltung warf mehr ab. Hinzu kam ein erklecklicher Zufluss aus einem Vergleich in einem Rechtsstreit.

Unterm Strich stieg der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 7,0 Milliarden US-Dollar, wie das grösste Geldhaus der USA am Freitag in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten erwartet. Die Aktie stand vorbörslich leicht unter Druck.

"Verbrauchern geht es gut"

"Den US-Verbrauchern geht es gut", sagte Bankchef Jamie Dimon. Das spiegle ...

