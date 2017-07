Nun sind die Auswirkungen der Edelmetall-Korrektur auch nicht spurlos an Palladium vorbei gegangen, doch im Vergleich zu Gold, Silber und Platin wirkt Palladium ausgesprochen stabil. Der Verlauf der aktuellen Konsolidierung offeriert sogar eine neue Aufwärtsbewegung. Wir haben es in unseren Kommentaren in den vergangenen Monaten immer wieder herausgestellt, dass Palladium unter den Edelmetallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...