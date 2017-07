Frankreich feiert den Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg vor 100 Jahren - mit US-Präsident Trump als Ehrengast. Gemeinsam mit dem französischen Staatschef Macron verfolgte Trump die traditionelle Militärparade.

Mit US-Präsident Donald Trump als Ehrengast haben in Paris die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag begonnen. Der französische Staatschef Emmanuel Macron fuhr zum Auftakt am Freitag in einem offenen Militärfahrzeug über die Prachtstraße Champs-Élysées, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...