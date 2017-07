Mainz (ots) -



Vor 25 Jahren, am 20. Juli 1992, ging das "ZDF-Morgenmagazin" zum ersten Mal auf Sendung. Daher steht das ZDF-Nachrichtenmagazin in der Woche vom 17. bis 21. Juli 2017 im Zeichen des Jubiläums. Gefeiert wird gemeinsam mit Zuschauern, Wegbegleitern und weiteren Gästen.



Redaktionsleiter Andreas Wunn: "Ich freue mich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer seit 25 Jahren morgens mit dem 'ZDF-Morgenmagazin' in den Tag starten. Auch nach 25 Jahren ist die Redaktion immer noch hellwach und arbeitet mit großer Leidenschaft daran, die beste Information am Morgen auf den Sender zu bringen."



In der Geburtstagssendung am 20. Juli wird in Gesprächen und Einspielern an prägende Erlebnisse vor und hinter der Kamera erinnert, "Moma"-Mitarbeiter erzählen von ihrem schönsten oder interessantesten "Moma"-Moment.



Im "Moma"-Café feiern vor der Kulisse einer Jubiläums-Fotowand und den Original-Sofas aus der Anfangszeit Café-Gäste, die seit 25 Jahren wie das "Moma"-Team früh aufstehen und arbeiten. Es gibt ein Wiedersehen mit Patricia Schäfer und Cherno Jobatey, dem Moderatorenpaar, das die Sendung bislang am längsten präsentierte. Topmodel Toni Garrn ist mit dabei, die gerade 25 Jahre alt geworden ist. Alle können sich auf einen Geburtstagskuchen in "Moma"-Farben freuen. Und pünktlich zur Jubiläumsausgabe erscheint eine "Moma"-Tasse, die mit einer großen 25 versehen ist.



Peter Frey, ZDF-Chefredakteur und Gründungsredaktionsleiter des "ZDF-Morgenmagazins", wird bereits am 18. Juli 2017 zu Gast sein und persönlich seine Glückwünsche überbringen.



Auf "Moma"-Wettertour ist in der Jubiläumswoche Wettermoderator Benjamin Stöwe: Den Vorschlägen der Zuschauer folgend, die aufgefordert waren, Orte zu nennen, an denen das "Moma" in 25 Jahren noch nicht gewesen ist, startet er in Abentheuer (17. Juli). Es folgen Göttingen (18. Juli), Syrau (19. Juli), Dresden (20.7.) und abschließend Forst (21.7.). Zum Geburtstag gibt es in Dresden am Elbufer ein Picknick mit Zuschauen, die am 20. Juli 1992 geboren sind.



Das "ZDF-Morgenmagazin" liefert den Zuschauern bereits in den frühen Morgenstunden von 5.30 bis 9.00 Uhr dreieinhalb Stunden aktuelles Programm. Es erreichte im Jahr 2016 durchschnittlich 3,9 Millionen Zuschauer pro Sendung und steht an der Spitze der deutschen Frühinformationsprogramme.



