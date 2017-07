FRANKFURT (Dow Jones)--Einen Tag nach dem Metro-Börsendebüt hat Konzernchef Olaf Koch für gut 1 Million Euro Aktien seines Unternehmens gekauft. In einer Pflichtmitteilung heißt es, Koch habe die Papiere am Freitag zum Kurs von 18,31 Euro erworben. Am frühen Nachmittag notierte die neue Metro-Aktie bei 17,98 Euro.

Der frühere Handelskonzern Metro hatte sich am Dienstag in zwei Teile aufgespalten. Dabei war der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen ausgegliedert worden - die neue Metro. Der Elektronikhändler Media-Saturn übernahm den Börsenmantel des alten Konzerns, firmiert aber künftig unter dem Namen Ceconomy.

