Die Details zum Treffen von Donald Trump Jr. mit der russischen Anwältin Weselnitzkaja werden immer heikler: Einem Medienbericht zufolge soll bei dem Meeting auch ein russischer Ex-Agent dabei gewesen sein.

Das Treffen von Donald Trump Jr. mit einer russischen Anwältin gewinnt immer mehr an Brisanz. Der Sender "NBC News" berichtete am Freitag, an dem Gespräch des Präsidentensohnes im Juni 2016 habe auch ein russisch-amerikanischer Lobbyist teilgenommen, der früher als Offizier der sowjetischen Spionageabwehr gedient habe. Der Sender nannte den Namen des Agenten nicht. Er habe nach eigenen Angaben gegenwärtig keine Beziehungen zu russischen Spionagebehörden.

Trump Jr. hatte diese Woche eingeräumt, sich während des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...