Frankfurt - Die Schwellenländer-Aktienmärkte legten im Juni zu, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEM Global (ISIN LU0115904467/ WKN 502347).Der MSCI Emerging Markets-Index habe in lokaler Währung ein Plus von 1,2 Prozent verzeichnet. In US-Dollar liege der Zuwachs bei 0,5 Prozent. In Summe hätten sich auch die Währungen der Emerging Markets stabil gezeigt, wobei der gefallene Ölpreis leichte Spuren bei den Währungen der Rohstoffproduzenten hinterlassen habe. Auf Sektorebene hätten sich Technologieaktien mit einem Zuwachs von vier Prozent am besten entwickelt, während die Energiebranche mit einem Verlust von 3,5 Prozent das Schlusslicht gebildet habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...