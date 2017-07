Liebe Leser,

SAP sieht sich in Südafrika mit einem Korruptionsverdacht konfrontiert, wie das "Handelsblatt" berichtet. An dieser Stelle fassen wir zusammen, was dem DAX-Konzern vorgeworfen wird und wie das Unternehmen darauf reagiert.

Das sind die Vorwürfe!

Im Zentrum der Vorwürfe steht demnach die aus Indien stammende Familie Gupta und deren enge Beziehung zu Südafrikas Präsident Jacob Zuma. Diese soll den Guptas profitable Staatsaufträge sowie großen ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...